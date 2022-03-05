Şıklığıyla göz dolduruyor

Berrin Zorlu

05 Mart 2022 Cumartesi

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

Şıklığıyla göz dolduruyor

Berrin Zorlu

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Sert'e hüzünlü veda...

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman iş insanı Ünsal Sert ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Sanatla kız öğrencilere destek!

Tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilerin yararına düzenlenen “Renkli Kanatlı Kızlar” resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

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