İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Ünsal Sert hayatını kaybetti.
03 Mart 2022 Perşembe
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TANINMIŞ SİMALARINDAN İŞ İNSANI ÜNSAL SERT HAYATINI KAYBETTİ.
69 YAŞINDAKİ İŞ ADAMI ÜNSAL SERT KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
ÜNSAL-NEŞE SERT
ÜNSAL-NEŞE SERT
ÜNSAL SERT
NEŞE SERT
NEŞE SERT
NEŞE SERT
İş dünyasının acı kaybı!
İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Ünsal Sert hayatını kaybetti.
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