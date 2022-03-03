İş dünyasının acı kaybı!

İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Ünsal Sert hayatını kaybetti.

03 Mart 2022 Perşembe

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TANINMIŞ SİMALARINDAN İŞ İNSANI ÜNSAL SERT HAYATINI KAYBETTİ.

69 YAŞINDAKİ İŞ ADAMI ÜNSAL SERT KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

ÜNSAL-NEŞE SERT

ÜNSAL-NEŞE SERT

ÜNSAL SERT

NEŞE SERT

NEŞE SERT

NEŞE SERT

İş dünyasının acı kaybı!

İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden iş insanı Ünsal Sert hayatını kaybetti.

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