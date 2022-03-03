Modaseverlere özel davet!

MODA TUTKUNU ETEL BALER AÇILIŞA RENKLİ TARZIYLA KATILDI.
SONGÜL TOPRAK ÖZEL DAVETİN KLASİK VE ŞIK TARZLI KADINLARINDANDI.
ECE KURDOĞLU AÇILIŞTA YERİNİ ALDI.
SİBEL KERİMOĞLU SADELİĞİNİ DAVETTE YANSITMIŞTI.
ASLI KÜSEYRİOĞLU
ARZU KUNT
BARAN KARAKOÇ, HÜSEYİN KARAKOÇ
İPEK DEVELİ
ÖZLEM AVCIOĞLU
Cemiyet hayatının moda tutkunu hanımları mağaza açılışına katılarak koleksiyonları inceledi.
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
İş adamı Önder Öztarhan, geçtiğimiz gece Emirgan’daki evine girerken objektiflere yansıdı.
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