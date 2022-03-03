Modaseverlere özel davet!

Cemiyet hayatının moda tutkunu hanımları mağaza açılışına katılarak koleksiyonları inceledi.

03 Mart 2022 Perşembe

MODA TUTKUNU ETEL BALER AÇILIŞA RENKLİ TARZIYLA KATILDI.

SONGÜL TOPRAK ÖZEL DAVETİN KLASİK VE ŞIK TARZLI KADINLARINDANDI.

ECE KURDOĞLU AÇILIŞTA YERİNİ ALDI.

SİBEL KERİMOĞLU SADELİĞİNİ DAVETTE YANSITMIŞTI.

ASLI KÜSEYRİOĞLU

ARZU KUNT

BARAN KARAKOÇ, HÜSEYİN KARAKOÇ

İPEK DEVELİ

ÖZLEM AVCIOĞLU

Modaseverlere özel davet!

Cemiyet hayatının moda tutkunu hanımları mağaza açılışına katılarak koleksiyonları inceledi.

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