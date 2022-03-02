Hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettiren Rihanna, iddialı seçimlerine bir yenisini daha ekledi.
02 Mart 2022 Çarşamba
RIHANNA PARIS MODA HAFTASI'NDA GİYİNDİĞİ İDDALI KOSTÜMÜYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
RIHANNA
ASAP ROCKY İLE BİRLİKTE İLK ÇOCUKLARININ HEYECANINI YAŞAYAN RIHANNA DAVETLERE KATILMAYI İHMAL ETMİYOR.
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
İddialı Rihanna!
Hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettiren Rihanna, iddialı seçimlerine bir yenisini daha ekledi.
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