Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden Elif Dürüst ve Aslı Şen Bebek'te cadde turunda HT Kulüp objektifine yansıdı.
02 Mart 2022 Çarşamba
ELİF DÜRÜST BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENEN ASLI ŞEN ARABASINI VALEYE VEREREK CADDEYE DOĞRU YÜRÜDÜ.
ASLI ŞEN
ASLI ŞEN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Bebek ziyaretçileri...
Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden Elif Dürüst ve Aslı Şen Bebek'te cadde turunda HT Kulüp objektifine yansıdı.
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