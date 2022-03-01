UNESCO ve iş dünyasının kadın patronları KAGİDER'in ev sahipliğinde düzenlenen '21. Yüzyılda Kadınlar ve Başarıyı İnşa Etmek' çalıştayında bir araya geldi.
01 Mart 2022 Salı
UNESCO TMK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İHTİSAS KOMİTESİ BAŞKANI PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU ÇALIŞTAYDA YER ALARAK KONUŞMA YAPTI.
ARTKOLİK SANAT VE EĞİTİM PLATFORMU KURUCUSU NAZLI KEÇİLİ DİNLEYİCİ OLARAK YERİNİ ALDI.
NURTEN ÖZTÜRK
NİLÜFER ÇEVİKEL
GENEL
GENEL
Kadın patronlar çalıştayda buluştu!
UNESCO ve iş dünyasının kadın patronları KAGİDER'in ev sahipliğinde düzenlenen '21. Yüzyılda Kadınlar ve Başarıyı İnşa Etmek' çalıştayında bir araya geldi.
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