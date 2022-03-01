SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Oscar'ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, sahiplerini buldu.

01 Mart 2022 Salı

LEE JUNG JAE, HOYEON JUNG

LADY GAGA

NICOLE KIDMAN

REESE WITHERSPOON

SELENA GOMEZ

SELMA HAYEK

WILL SMITH

JAMIE DORNAN

WILL SMITH

GENEL

SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Oscar'ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, sahiplerini buldu.

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