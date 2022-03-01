Oscar'ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, sahiplerini buldu.
01 Mart 2022 Salı
LEE JUNG JAE, HOYEON JUNG
LADY GAGA
NICOLE KIDMAN
REESE WITHERSPOON
SELENA GOMEZ
SELMA HAYEK
WILL SMITH
JAMIE DORNAN
WILL SMITH
GENEL
SAG Ödülleri sahiplerini buldu!
Oscar'ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, sahiplerini buldu.
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