DOSTLARIYLA YÜRÜYEN MARIA ELHADEF DAHA SONRA BEBEK PARKI'NDA DİNLEDİ.
MARIA ELHADEF
ESRA CİVELEK İŞLERİ İÇİN BEBEK'E GELMİŞTİ.
YOĞUN TRAFİKTE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN ESRA HANIM, DAHA SONRA CADDEDEN AYRILDI.
ESRA CİVELEK
ASLI ERSU BEBEK'TE TEK BAŞINA YÜRÜYÜŞ YAPARAK FORM TUTTU.
ASLI ERSU
Boğaz'da hem iş hem spor...
Sosyetenin ünlü hanımlarından Maria Elhadef, Esra Civelek ile Aslı Ersu iş ve spor için Boğaz'a indi.
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