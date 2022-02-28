İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Önder Öztarhan, Polat Gülman ile iş insanı Hüsnü ve eşi Asuman Güreli caddelerde sportif tarzlarıyla HT Kulüp objektifine yansıdılar.
28 Şubat 2022 Pazartesi
İŞ İNSANI ÖNDER ÖZTARHAN İSTİNYE'DE KAMERALARA YANSIDI.
CADDEDE DOLAŞAN ÖNDER ÖZTARHAN DAHA SONRA ARACINA BİNEREK CADDEDEN AYRILDI.
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
İŞ İNSANI HÜSNÜ GÜRELİ EŞİ ASUMAN GÜRELİ İLE BİRLİKTE SPOR İÇİN BEBEK'TEYDİ.
HÜSNÜ GÜRELİ VE EŞİ ASUMAN GÜRELİ, BOĞAZ'DA SOHBET EDEREK YÜRÜDÜ.
HÜSNÜ- ASUMAN GÜRELİ
POLAT GÜLMAN DA BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPTI.
POLAT GÜLMAN
Caddelerin sportif ziyaretçileri...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Önder Öztarhan, Polat Gülman ile iş insanı Hüsnü ve eşi Asuman Güreli caddelerde sportif tarzlarıyla HT Kulüp objektifine yansıdılar.
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