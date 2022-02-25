Stiliyle göz dolduruyor...

Yeni rota 'Kahramanmaraş'

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Kahramanmaraş oldu.