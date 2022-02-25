Stiliyle göz dolduruyor...

BEGÜM ŞEN
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Ayşe Boyner
Aylin Tahincioğlu
Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Kahramanmaraş oldu.
Şu sıralar Londra'da bulunan Nevbahar Koç ile Esra Dinçkök, dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı Mert Alaş'ın doğum günü partisinde eğlendi
Sosyetik güzel Derin Mermerci, kardeşleri Tansa Ekşioğlu ve Yosun Reza ile bir araya geldi. Kardeşleri ve kızlarıyla poz veren Mermerci, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Süleyman Orakçıoğlu önceki gün Tim Marka Konseyi'ne katıldı.
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