Güzelleştiren etkinlik!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İnanır Grup'un marka temsilciliğini üstlendiği güzellik etkinliğinde bir araya geldi.

23 Şubat 2022 Çarşamba

HÜLYA KALYONCU

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI, ÖZGE SANDER

REYHAN İPEKEL

NERGİS PEKUYSAL

AYLİN YILMAZ

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI

PINAR İNANIR, NESLİHAN-DURSUN İNANIR, SENEM SENA İNANIR

ARZU KUNT

KARDELEN ACAR

SERAP SARI

GENEL

Güzelleştiren etkinlik!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İnanır Grup'un marka temsilciliğini üstlendiği güzellik etkinliğinde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Begüm Şen

Sıradışı stil

Ayşe Boyner
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
Güzelleştiren etkinlik!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İnanır Grup'un marka temsilciliğini üstlendiği güzellik etkinliğinde bir araya geldi.
Alkoçlar'dan Cape Town turu!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar Demirağ, Cape Town seyahatinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sanat tutkunları 'Symbio' sergisinde...

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi Symbio ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverlere kapılarını açtı.
Yeni koleksiyona özel davet!

Modaseverlerin ilgiyle yeni kreasyonlarını beklediği Mizalle, İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu görkemli davetiyle beğeniye sundu.

Tiyatroseverler 'Adı Aylin'de buluştu!

Yazar Ayşe Kulin'in “Adı Aylin” eseri önceki akşam Zorlu Performans sanatlarında tiyatro severlerle buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.