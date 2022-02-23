İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İnanır Grup'un marka temsilciliğini üstlendiği güzellik etkinliğinde bir araya geldi.
23 Şubat 2022 Çarşamba
HÜLYA KALYONCU
BEGÜM GAZİOĞLU BALLI, ÖZGE SANDER
REYHAN İPEKEL
NERGİS PEKUYSAL
AYLİN YILMAZ
BEGÜM GAZİOĞLU BALLI
PINAR İNANIR, NESLİHAN-DURSUN İNANIR, SENEM SENA İNANIR
ARZU KUNT
KARDELEN ACAR
SERAP SARI
GENEL
Güzelleştiren etkinlik!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İnanır Grup'un marka temsilciliğini üstlendiği güzellik etkinliğinde bir araya geldi.
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