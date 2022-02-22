Sosyete sporda...

Özlemle beklenen güzel havaların yavaş yavaş gelmesiyle birlikte sosyetenin ünlü hanımları elit semtlerde spor yaparken objektiflere yansımaya başladılar.

22 Şubat 2022 Salı

İŞ KADINI İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN YAKIN ARKADAŞI BANU AKSOY İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPAN İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN VE BANU AKSOY DAHA SONRA BEBEK'TEN AYRILDI.

İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN, BANU AKSOY

İŞ İNSANI SAFFET ULUISOY'UN EŞİ ÖZLEM ULUSOY BEBEK'TE SPOR YAPTI.

ÖZLEM ULUSOY

ÖZLEM ULUSOY

EDVİNA SPONZA BOĞAZ'A KARŞI YÜRÜDÜ.

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

Sosyete sporda...

Özlemle beklenen güzel havaların yavaş yavaş gelmesiyle birlikte sosyetenin ünlü hanımları elit semtlerde spor yaparken objektiflere yansımaya başladılar.

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