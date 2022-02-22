BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPAN İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN VE BANU AKSOY DAHA SONRA BEBEK'TEN AYRILDI.
İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN, BANU AKSOY
İŞ İNSANI SAFFET ULUISOY'UN EŞİ ÖZLEM ULUSOY BEBEK'TE SPOR YAPTI.
ÖZLEM ULUSOY
ÖZLEM ULUSOY
EDVİNA SPONZA BOĞAZ'A KARŞI YÜRÜDÜ.
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Sosyete sporda...
Özlemle beklenen güzel havaların yavaş yavaş gelmesiyle birlikte sosyetenin ünlü hanımları elit semtlerde spor yaparken objektiflere yansımaya başladılar.
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