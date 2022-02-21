Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun ve Vakko'nun ortaklarından Rıfat Elhadef'in eşi Maria Elhadef Bebek'te objektife yansıdı.
21 Şubat 2022 Pazartesi
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARINDAN FİKRET ORMAN SEVGİLİSİ TUĞBA COŞKUN'LA BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
VAKKO'NUN ORTAKLARINDAN RIFAT ELHADEF'İN EŞİ MARIA ELHADEF'DE BEBEKTEYDİ.
MARIA ELHADEF BİR ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BOĞAZ'A KARŞI YÜRÜDÜ.
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
Bebek ziyaretçileri...
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun ve Vakko'nun ortaklarından Rıfat Elhadef'in eşi Maria Elhadef Bebek'te objektife yansıdı.
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