İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'u Londra'da ziyaret etti.
19 Şubat 2022 Cumartesi
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
Ayaydınlar'dan Londra'ya ziyaret!
İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'u Londra'da ziyaret etti.
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