Türkiye'de Haute-Couture'ü en iyi temsil eden modacılardan olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
19 Şubat 2022 Cumartesi
ÜNLÜ MODA TASARIMCISI VURAL GÖKÇAYLI HAYATINI KAYBETTİ.
79 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMAN ÜNLÜ MODACI, MODA CAMİASINI HÜZNE BOĞDU.
VURAL GÖKÇAYLI
VURAL GÖKÇAYLI
VURAL GÖKÇAYLI
VURAL GÖKÇAYLI
VURAL GÖKÇAYLI
Gökçaylı hayatını kaybetti!
Türkiye'de Haute-Couture'ü en iyi temsil eden modacılardan olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
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