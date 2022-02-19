Sıradışı stil

AYŞE BOYNER
Ayşe Boyner
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Caroline Koç
Alara Koçibey
Nevbahar Koç
İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'u Londra'da ziyaret etti.
Türkiye’de Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
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