Koç'tan trafiğe helikopter çözümü!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, trafik nedeniyle Taksim'den özel helikopteriyle ayrıldı.

18 Şubat 2022 Cuma

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ TAMSİM'DE ÖZEL HELİKOPTERİNE BİNDİ.

DİVAN OTEL'DE MİSAFİRLERİYLE YEMEK YİYEN ÖMER KOÇ, TRAFİK NEDENİYLE HELİKOPTERLE TAKSİM'DEN AYRILDI.

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

GENEL

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

Koç'tan trafiğe helikopter çözümü!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, trafik nedeniyle Taksim'den özel helikopteriyle ayrıldı.

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