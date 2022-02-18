Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, trafik nedeniyle Taksim'den özel helikopteriyle ayrıldı.
18 Şubat 2022 Cuma
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ TAMSİM'DE ÖZEL HELİKOPTERİNE BİNDİ.
DİVAN OTEL'DE MİSAFİRLERİYLE YEMEK YİYEN ÖMER KOÇ, TRAFİK NEDENİYLE HELİKOPTERLE TAKSİM'DEN AYRILDI.
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
GENEL
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Koç'tan trafiğe helikopter çözümü!
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, trafik nedeniyle Taksim'den özel helikopteriyle ayrıldı.
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