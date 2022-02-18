Hakko'nun kedi aşkı...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kedi aşkı bitmiyor. Ofisinde bir kedisi olan Hakko, eşi Ronit Hakko'nun kedisi Grey ile objektife poz verdi

18 Şubat 2022 Cuma

CEM HAKKO, EŞİ RONİT HANIM'IN KEDİSİNİ ÇOK SEVİYOR

CEM HAKKO'NUN HOBİLERİ ARASINDA KAYAK YAPMAK DA VAR

İŞ İNSANI CEM HAKKO, VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

CEM HAKKO'NUN BETTINA MACHLER İLE EVLİLİĞİNDEN OLAN ÜÇ ÇOCUĞU BULUNUYOR

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

Hakko'nun kedi aşkı...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kedi aşkı bitmiyor. Ofisinde bir kedisi olan Hakko, eşi Ronit Hakko'nun kedisi Grey ile objektife poz verdi

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