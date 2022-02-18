Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kedi aşkı bitmiyor. Ofisinde bir kedisi olan Hakko, eşi Ronit Hakko'nun kedisi Grey ile objektife poz verdi
18 Şubat 2022 Cuma
CEM HAKKO, EŞİ RONİT HANIM'IN KEDİSİNİ ÇOK SEVİYOR
CEM HAKKO'NUN HOBİLERİ ARASINDA KAYAK YAPMAK DA VAR
İŞ İNSANI CEM HAKKO, VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
CEM HAKKO'NUN BETTINA MACHLER İLE EVLİLİĞİNDEN OLAN ÜÇ ÇOCUĞU BULUNUYOR
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko'nun kedi aşkı...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kedi aşkı bitmiyor. Ofisinde bir kedisi olan Hakko, eşi Ronit Hakko'nun kedisi Grey ile objektife poz verdi
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