Korona ayrılıkları...

İZZET -DİDEM ANTEBİ ÇİFTİ, 2009'DA EVLENMİŞTİ
İZZET -DİDEM ANTEBİ ÇİFTİ, 2009'DA EVLENMİŞTİ
ANTEBİ ÇİFTİ, GEÇTİĞİMİZ YIL EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI
İZZET - DİDEM ANTEBİ'NİN İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR
İZZET - DİDEM ANTEBİ
İZZET - DİDEM ANTEBİ
İZZET - DİDEM ANTEBİ
ŞULE ZORLU İLE SERDAR CÜMBÜŞ, GEÇTİĞİMİZ YIL NİSAN AYINDA BOŞANDI
EKİM 2009'DA EVLENEN ÜNLÜ ÇİFTİN, BİR OĞULLARI BULUNUYOR
ŞULE ZORLU-SERDAR CÜMBÜŞ
ŞULE ZORLU-SERDAR CÜMBÜŞ
ŞULE ZORLU-SERDAR CÜMBÜŞ
PANDEMİ DÖNEMİNDE EVLİLİKLERİ BİTEN BİR DİĞER ÇİFT DE ETEL-ROBER BALER OLDU
23 YILDIR EVLİ OLAN BALER ÇİFTİ, ALDIKLARI KARARLA MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU
ETEL-ROBER BALER ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.
ETEL-ROBER BALER
ETEL-ROBER BALER
12 YIL ÖNCE EVLENEN ALİ - MELİS GÜRSOY'UN DA AŞKI KORONAVİRÜSTEKİ KARANTİNA DOLAYISIYLA SEKTEYE UĞRADI.
ALİ - MELİS GÜRSOY ÇİFTİ, GEÇTİĞİMİZ YIL YOLLARINI AYIRDI. GÜRSOYLAR'IN BU EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUĞU VAR
ALİ - MELİS GÜRSOY
ALİ - MELİS GÜRSOY
EMİNE BOYNER İLE ALİ KÜRŞAT SESSİZ SEDASIZ BOŞANAN ÇİFTLERDEN... GENÇ ÇİFTİN BİR KIZI BULUNUYOR
2010'DA ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENEN HANDE ACAR İLE ERDİNÇ ACAR, 2020'DE BOŞANDI
HANDE - ERDİNÇ ACAR ÇİFTİNİN İKİ KIZ VE BİR OĞLU VAR
HANDE - ERDİNÇ ACAR
HANDE - ERDİNÇ ACAR
AYŞE BOYNER İLE CEM TELVİ, GEÇTİĞİMİZ ARALIK AYINDA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI
ELİF BOYNER VE CİHAN AYGER DE PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ'NE BAŞVURARAK BOŞANDILAR
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