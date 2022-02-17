Korona ayrılıkları...

Pandemi dönemi tüm sektörleri etkilediği gibi ikili ilişkileri de sekteye uğrattı. Cemiyet hayatının ünlü isimleri, karantinada evliliklerini noktalama kararı aldı

17 Şubat 2022 Perşembe

İZZET -DİDEM ANTEBİ ÇİFTİ, 2009'DA EVLENMİŞTİ

ANTEBİ ÇİFTİ, GEÇTİĞİMİZ YIL EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI

İZZET - DİDEM ANTEBİ'NİN İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

İZZET - DİDEM ANTEBİ

İZZET - DİDEM ANTEBİ

İZZET - DİDEM ANTEBİ

ŞULE ZORLU İLE SERDAR CÜMBÜŞ, GEÇTİĞİMİZ YIL NİSAN AYINDA BOŞANDI

EKİM 2009'DA EVLENEN ÜNLÜ ÇİFTİN, BİR OĞULLARI BULUNUYOR

ŞULE ZORLU-SERDAR CÜMBÜŞ

ŞULE ZORLU-SERDAR CÜMBÜŞ

ŞULE ZORLU-SERDAR CÜMBÜŞ

PANDEMİ DÖNEMİNDE EVLİLİKLERİ BİTEN BİR DİĞER ÇİFT DE ETEL-ROBER BALER OLDU

23 YILDIR EVLİ OLAN BALER ÇİFTİ, ALDIKLARI KARARLA MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

ETEL-ROBER BALER ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.

ETEL-ROBER BALER

ETEL-ROBER BALER

12 YIL ÖNCE EVLENEN ALİ - MELİS GÜRSOY'UN DA AŞKI KORONAVİRÜSTEKİ KARANTİNA DOLAYISIYLA SEKTEYE UĞRADI.

ALİ - MELİS GÜRSOY ÇİFTİ, GEÇTİĞİMİZ YIL YOLLARINI AYIRDI. GÜRSOYLAR'IN BU EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUĞU VAR

ALİ - MELİS GÜRSOY

ALİ - MELİS GÜRSOY

EMİNE BOYNER İLE ALİ KÜRŞAT SESSİZ SEDASIZ BOŞANAN ÇİFTLERDEN... GENÇ ÇİFTİN BİR KIZI BULUNUYOR

2010'DA ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENEN HANDE ACAR İLE ERDİNÇ ACAR, 2020'DE BOŞANDI

HANDE - ERDİNÇ ACAR ÇİFTİNİN İKİ KIZ VE BİR OĞLU VAR

HANDE - ERDİNÇ ACAR

HANDE - ERDİNÇ ACAR

AYŞE BOYNER İLE CEM TELVİ, GEÇTİĞİMİZ ARALIK AYINDA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

ELİF BOYNER VE CİHAN AYGER DE PANDEMİ DÖNEMİNDE İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ'NE BAŞVURARAK BOŞANDILAR

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Pandemi dönemi tüm sektörleri etkilediği gibi ikili ilişkileri de sekteye uğrattı. Cemiyet hayatının ünlü isimleri, karantinada evliliklerini noktalama kararı aldı

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