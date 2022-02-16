İbrahim Kutluay ile geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilen Edvina Sponza önceki akşam birlikte objetiflere yakalandı.
16 Şubat 2022 Çarşamba
EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY YENİDEN BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ.
SARIYER'DE BULUNAN BİR MEKANA GİRERKEN OBJEKTİFLERE YANSIYAN EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY ÇİFTİ ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
Kutluay ve Sponza aşkı yeniden!
İbrahim Kutluay ile geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilen Edvina Sponza önceki akşam birlikte objetiflere yakalandı.
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