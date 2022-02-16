İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, Adilcan-Seda Benardete ve Mustafa-Beste Yurttaş çifti kayak tatili için Kartalkaya ve Palandöken'deydi.
16 Şubat 2022 Çarşamba
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY, CEYLAN SEL SOHTORİK
ADİLCAN-SEDA BENARDETE
GAMZE CİZRELİ
MUSTAFA-BESTE YURTTAŞ
GENEL
GENEL
Kartalkaya ve Palandöken tatilcileri!
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, Adilcan-Seda Benardete ve Mustafa-Beste Yurttaş çifti kayak tatili için Kartalkaya ve Palandöken'deydi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.