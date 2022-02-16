Kartalkaya ve Palandöken tatilcileri!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, Adilcan-Seda Benardete ve Mustafa-Beste Yurttaş çifti kayak tatili için Kartalkaya ve Palandöken'deydi.

16 Şubat 2022 Çarşamba

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY, CEYLAN SEL SOHTORİK

ADİLCAN-SEDA BENARDETE

GAMZE CİZRELİ

MUSTAFA-BESTE YURTTAŞ

GENEL

GENEL

Kartalkaya ve Palandöken tatilcileri!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, Adilcan-Seda Benardete ve Mustafa-Beste Yurttaş çifti kayak tatili için Kartalkaya ve Palandöken'deydi.

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