Sanat dolu gece!

Sanatçı Alea Pınar Du Pre, kurucusu olduğu sanat galerisinde cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerini ağırladı.

16 Şubat 2022 Çarşamba

İŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU'NUN KIZI ŞULE ZORLU ÖZEL GECEDE SANAT ESERLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

SANAT TUTKUNU SUZAN TOPLUSOY GECEDE YER ALAN İSİMLER ARASINDAYDI.

HİLAL KOSİF PILES EŞİ JAVIER PILES İLE BİRLİKTE GECEYE KATILMIŞTI.

EMEK KÜLÜR SANATÇI ALEA PINAR DU PRE İLE BİRLİKTE GALERİDE DOLAŞTI.

YÖNTEM AKMEN İNANÇ, ALEA PINAR DU PRE, ÖZLEM AVCIOĞLU

MODACI DİLEK HANİF SANAT ESERLERİNDEN İLHAM ALARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

ELİF MISIRLI

GENEL

GENEL

Sanat dolu gece!

Sanatçı Alea Pınar Du Pre, kurucusu olduğu sanat galerisinde cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerini ağırladı.

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