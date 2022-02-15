İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Ayaydın Talay oğulları Yiğit'in doğum gününü aile arasında düzenledikleri bir yemekle kutladı.
15 Şubat 2022 Salı
MURAT VE PINAR TALAY ÇİFTİ OĞULLARI YİĞİT'İN DOĞUM GÜNÜNÜ GÖKHAN AYAYDIN İLE EŞİ GİZEM AYAYDIN, DERYA VE AYDIN AYAYDIN İLE BİRLİKTE KUTLADI.
MURAT-PINAR TALAY
MURAT VE PINAR TALAY ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
Yiğit'e ailece kutlama!
İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Ayaydın Talay oğulları Yiğit'in doğum gününü aile arasında düzenledikleri bir yemekle kutladı.
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