Olçarlar'dan özel sergi!

Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü sanatçı Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar, ortak bir sergiyle İstanbullularla buluştu.

14 Şubat 2022 Pazartesi

SANATÇI NİDA OLÇAR, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'A YAPTIĞI ESERDEN HEDİYE ETTİ.

NİDA OLÇAR, MUSTAFA ŞENTOP

SANATÇI NİDA OLÇAR, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP VE İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'YA ESERLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP SEGİNİN AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPTI.

SANATÇI NİDA OLÇAR SANATSEVERLERLE İLGİLENDİ.

DR. BERKER BÜYÜKGÜRAL İLE EŞİ DENİZ BÜYÜKGÜRAL SERGİDE YERLERİNİ ALDI.

SERTAN TABUR, SALİH ÜNLÜ

Olçarlar'dan özel sergi!

Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü sanatçı Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar, ortak bir sergiyle İstanbullularla buluştu.

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