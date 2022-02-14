Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü sanatçı Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar, ortak bir sergiyle İstanbullularla buluştu.
14 Şubat 2022 Pazartesi
SANATÇI NİDA OLÇAR, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'A YAPTIĞI ESERDEN HEDİYE ETTİ.
NİDA OLÇAR, MUSTAFA ŞENTOP
SANATÇI NİDA OLÇAR, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP VE İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'YA ESERLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP SEGİNİN AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPTI.
SANATÇI NİDA OLÇAR SANATSEVERLERLE İLGİLENDİ.
DR. BERKER BÜYÜKGÜRAL İLE EŞİ DENİZ BÜYÜKGÜRAL SERGİDE YERLERİNİ ALDI.
SERTAN TABUR, SALİH ÜNLÜ
Olçarlar'dan özel sergi!
Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü sanatçı Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar, ortak bir sergiyle İstanbullularla buluştu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.