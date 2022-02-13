Koç'un Boğaz keyfi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.

13 Şubat 2022 Pazar

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, TEKNEYLE BEBEK'E GELDİ.

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

Koç'un Boğaz keyfi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.
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