Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.
13 Şubat 2022 Pazar
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, TEKNEYLE BEBEK'E GELDİ.
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Koç'un Boğaz keyfi...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.
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