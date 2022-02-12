Genç sosyetik Yasemin Özilhan, takipçileri için yeniden mutfağa girerek çikolatalı sufle tarifi verdi.
12 Şubat 2022 Cumartesi
YASEMİN ÖZİLHAN TAKİPÇİLERİ İÇİN TEKRAR MUTFAĞA GİRDİ.
ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ VEREN YASEMİN ÖZİLHAN TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
GENEL
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Özilhan'dan yeni tarif!
Genç sosyetik Yasemin Özilhan, takipçileri için yeniden mutfağa girerek çikolatalı sufle tarifi verdi.
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