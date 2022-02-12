Farklı ve şık...

CAROLINE KOÇ
Caroline Koç
Alara Koçibey
Nevbahar Koç
Ronit Hakko
Berrin Zorlu
Aylin Tahincioğlu
Genç sosyetik Yasemin Özilhan, takipçileri için yeniden mutfağa girerek çikolatalı sufle tarifi verdi.
Azer Polat, Ceylan Sel Sohtorik, Miray Polat, Merve Kotil Palandöken'de kız kıza tatil yapıyor. Kızlar grubu, bol bol meditasyon yaptı
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