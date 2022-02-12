AZER POLAT, HANDE TOKMAK, CEYLAN SEL SOHTORİK, MERVE KOTİL
GENEL
GENEL
GENEL
Palandöken'de kız kıza tatil...
Azer Polat, Ceylan Sel Sohtorik, Miray Polat, Merve Kotil Palandöken'de kız kıza tatil yapıyor. Kızlar grubu, bol bol meditasyon yaptı
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