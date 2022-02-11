Sanat ve teknoloji bir arada...

Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan özel bir mekan, muhteşem bir davetle açıldı

11 Şubat 2022 Cuma

İÇ MİMAR ALARA KOÇİBEY ETKİNLİĞE YALNIZ KATILMIŞTI.

İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN İLE BİRLİKTE TÖRENDE YERİNİ ALDI.

FATOŞ VE MERT MİLDON ÇİFTİ ÖDÜL ETKİNLİĞE KIZLARI ALARA MİLDON İLE BİRLİKTE GELDİ.

NEŞE-EROL GÖNÜL ÇİFTİ ÖDÜL SANATLA TEKNOLOJİNİN YAN YANA OLDUĞU ETKİNLİĞİ DİKKATLE İZLEDİ.

TUVANA BÜYÜKÇINAR, SELİM DEMİR, GONCA KARAKAŞ

TAMER-AYTEN YILMAZ, TUVANA BÜYÜKÇINAR

GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ

ASLI VE CEM PASİNLİ ÇİFTİ TÖRENDE YERLERİNİ ALDI.

DİLARA KOÇAK

ŞAHİKA ERCÜMEN

LEVENT ERDEN

DİLARA AKAY

GOODSPACES EMİRSOY

Sanat ve teknoloji bir arada...

Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan özel bir mekan, muhteşem bir davetle açıldı

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