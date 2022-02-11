FATOŞ VE MERT MİLDON ÇİFTİ ÖDÜL ETKİNLİĞE KIZLARI ALARA MİLDON İLE BİRLİKTE GELDİ.
NEŞE-EROL GÖNÜL ÇİFTİ ÖDÜL SANATLA TEKNOLOJİNİN YAN YANA OLDUĞU ETKİNLİĞİ DİKKATLE İZLEDİ.
TUVANA BÜYÜKÇINAR, SELİM DEMİR, GONCA KARAKAŞ
TAMER-AYTEN YILMAZ, TUVANA BÜYÜKÇINAR
GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ
ASLI VE CEM PASİNLİ ÇİFTİ TÖRENDE YERLERİNİ ALDI.
DİLARA KOÇAK
ŞAHİKA ERCÜMEN
LEVENT ERDEN
DİLARA AKAY
GOODSPACES EMİRSOY
Sanat ve teknoloji bir arada...
Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan özel bir mekan, muhteşem bir davetle açıldı
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