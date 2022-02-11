ARTAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERHAN ÇETİNSAYA İLE EŞİ SARE ÇETİNSAYA...
Erciyes'te “Winter Fashion Week” rüzgarı!
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Kayseri'de düzenlenen "Winter Fashion Week" defilesinde 30'a yakın yerli ve yabancı manken, 2.200 rakımda -17 derecede kar üstünde podyuma çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.