Ailece akşam yemeği!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kızı Pelin Akın Özalp, oğlu Selim Akın ve damadı Cem Baver Özalp ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

11 Şubat 2022 Cuma

AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN, KIZLARI PELİN AKIN ÖZALP, DİLARA AKIN, OĞLU SELİM AKIN VE DAMADI CEM BAVER ÖZALP İLE BİR ARAYA GELDİ.

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

Ailece akşam yemeği!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kızı Pelin Akın Özalp, oğlu Selim Akın ve damadı Cem Baver Özalp ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor...

Berrin Zorlu
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
Sanat ve teknoloji bir arada...

Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan özel bir mekan, muhteşem bir davetle açıldı
Erciyes'te “Winter Fashion Week” rüzgarı!

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Kayseri’de düzenlenen “Winter Fashion Week” defilesinde 30’a yakın yerli ve yabancı manken, 2.200 rakımda -17 derecede kar üstünde podyuma çıktı.

Ailece akşam yemeği!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kızı Pelin Akın Özalp, oğlu Selim Akın ve damadı Cem Baver Özalp ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Sosyetenin 'Tulum' gezisi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Meksika'nın Tulum şehrinde gezinteye çıktı.
Koçibey'den duygusal paylaşım!

Sosyetik güzel Alara Koçibey, sosyal medya hesabından babası Renç Koçibey'in fotoğraflarını yayınlayarak duygusal bir paylaşım yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.