Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kızı Pelin Akın Özalp, oğlu Selim Akın ve damadı Cem Baver Özalp ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
11 Şubat 2022 Cuma
AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN, KIZLARI PELİN AKIN ÖZALP, DİLARA AKIN, OĞLU SELİM AKIN VE DAMADI CEM BAVER ÖZALP İLE BİR ARAYA GELDİ.
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
Ailece akşam yemeği!
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kızı Pelin Akın Özalp, oğlu Selim Akın ve damadı Cem Baver Özalp ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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