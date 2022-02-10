Edvina Sponza önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
10 Şubat 2022 Perşembe
SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR KONUSUNA DİKKAR EDEN EDVİNA SPONZA ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TEYDİ.
BOĞAZ'A KARŞI UZUN SÜRE YÜRÜYÜŞ YAPAN EDVİNA SPONZA, DAHA SONRA BİR MEKANA GİREREK KAHVE SATIN ALDI.
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Sportif Edvina...
Edvina Sponza önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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