Gülman'a dostlarından özel kutlama!

Sosyetenin şubat ayında doğan ünlü simalarından biri olan Feryal Gülman, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.

09 Şubat 2022 Çarşamba

FERYAL GÜLMAN YENİ YAŞINI DOSTLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI.

FERYAL GÜLMAN'A SÜRPRİZ BİR DOĞUM GÜNÜ DÜZENLEYEN MERİH TURAN, HÜLYA BİREN VE AYNUR ÖZDERİCİ DOSTLARINI MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.

FERYAL GÜLMAN DİLEK TUTUP MUMLARINI ÜFLEDİ.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Gülman'a dostlarından özel kutlama!

Sosyetenin şubat ayında doğan ünlü simalarından biri olan Feryal Gülman, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.

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