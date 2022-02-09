FERYAL GÜLMAN'A SÜRPRİZ BİR DOĞUM GÜNÜ DÜZENLEYEN MERİH TURAN, HÜLYA BİREN VE AYNUR ÖZDERİCİ DOSTLARINI MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.
FERYAL GÜLMAN DİLEK TUTUP MUMLARINI ÜFLEDİ.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Gülman'a dostlarından özel kutlama!
Sosyetenin şubat ayında doğan ünlü simalarından biri olan Feryal Gülman, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.
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