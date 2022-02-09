Kış güneşinin tadını çıkaran iş dünyasının tanınmış simalarından Neşet Yalçın ve Haldun Üstünel Bebek'te bir araya geldi.
09 Şubat 2022 Çarşamba
İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN NEŞET YALÇIN VE HALDUN ÜSTÜNEL BEBEK'TE BVİR ARAYA GELDİ.
BEBEK'TE HEM YÜRÜYÜŞ YAPAN HEMDE İŞ SOHBETİ EDEN NEŞET YALÇIN VE HALDUN ÜSTÜNEL DAHA SONRA CADDEDEN BİRLİKTE AYRILDI.
NEŞET YALÇIN, HALDUN ÜSTÜNEL
NEŞET YALÇIN, HALDUN ÜSTÜNEL
NEŞET YALÇIN, HALDUN ÜSTÜNEL
HALDUN ÜSTÜNEL
HALDUN ÜSTÜNEL
İş dünyası Bebek'te...
Kış güneşinin tadını çıkaran iş dünyasının tanınmış simalarından Neşet Yalçın ve Haldun Üstünel Bebek'te bir araya geldi.
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