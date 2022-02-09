İş dünyası Bebek'te...

Kış güneşinin tadını çıkaran iş dünyasının tanınmış simalarından Neşet Yalçın ve Haldun Üstünel Bebek'te bir araya geldi.

09 Şubat 2022 Çarşamba

İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN NEŞET YALÇIN VE HALDUN ÜSTÜNEL BEBEK'TE BVİR ARAYA GELDİ.

BEBEK'TE HEM YÜRÜYÜŞ YAPAN HEMDE İŞ SOHBETİ EDEN NEŞET YALÇIN VE HALDUN ÜSTÜNEL DAHA SONRA CADDEDEN BİRLİKTE AYRILDI.

NEŞET YALÇIN, HALDUN ÜSTÜNEL

NEŞET YALÇIN, HALDUN ÜSTÜNEL

NEŞET YALÇIN, HALDUN ÜSTÜNEL

HALDUN ÜSTÜNEL

HALDUN ÜSTÜNEL

İş dünyası Bebek'te...

Kış güneşinin tadını çıkaran iş dünyasının tanınmış simalarından Neşet Yalçın ve Haldun Üstünel Bebek'te bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor...

Berrin Zorlu
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
İş dünyası Bebek'te...

Kış güneşinin tadını çıkaran iş dünyasının tanınmış simalarından Neşet Yalçın ve Haldun Üstünel Bebek'te bir araya geldi.
Palandöken'de kayak...

Ünlü kayak merkezi Palandöken iş ve cemiyet hayatından Hilal Kosif-Javier Piles, Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Bilge Kuru gibi kayaksever isimlere ev sahipliği yaptı.
Eczacıbaşı'nın yürüyüş keyfi!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı, kızı ve damadı ile birlikte Boğaz’da yürüyüş yaptı.
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.