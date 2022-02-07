Çebiler'in Boğaz turu...

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.

07 Şubat 2022 Pazartesi

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ EŞİ BERNA ÇEBİ İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

BİRLİKTE SPOR YAPAN ÇEBİ ÇİFTİ DAHA SONRA BİR MEKANDA OTURARAK DİNLENDİ.

AHMET NUR-BERNA ÇEBİ

AHMET NUR-BERNA ÇEBİ

AHMET NUR-BERNA ÇEBİ

AHMET NUR ÇEBİ

AHMET NUR ÇEBİ

AHMET NUR ÇEBİ

AHMET NUR ÇEBİ

AHMET NUR ÇEBİ

Çebiler'in Boğaz turu...

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.

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