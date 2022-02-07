Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
07 Şubat 2022 Pazartesi
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ EŞİ BERNA ÇEBİ İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
BİRLİKTE SPOR YAPAN ÇEBİ ÇİFTİ DAHA SONRA BİR MEKANDA OTURARAK DİNLENDİ.
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
AHMET NUR-BERNA ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
Çebiler'in Boğaz turu...
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
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