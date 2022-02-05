Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.
05 Şubat 2022 Cumartesi
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ EVLİLİKLERİNİN 1. SENESİNİ KUTLADI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
Alkoçlar'dan aşk dolu yıldönümü...
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.
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