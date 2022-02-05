Alkoçlar'dan aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.

05 Şubat 2022 Cumartesi

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ EVLİLİKLERİNİN 1. SENESİNİ KUTLADI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

Alkoçlar'dan aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.

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Alkoçlar'dan aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.
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