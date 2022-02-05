İş adamı Ediz Elhadef, Boğaz'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
05 Şubat 2022 Cumartesi
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHI
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHI
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHI
Elhadef'in cadde turu...
İş adamı Ediz Elhadef, Boğaz'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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