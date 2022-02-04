İş insanı Pelin Akın Özalp, DasDas iş birliğinde sanatseverleri ağırlayan dijital sanat müzesi, X Media Art Museum'u ziyaret etti.
04 Şubat 2022 Cuma
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP, İDİL FIRAT
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
Akın'ın dijital sanat turu!
İş insanı Pelin Akın Özalp, DasDas iş birliğinde sanatseverleri ağırlayan dijital sanat müzesi, X Media Art Museum'u ziyaret etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.