Stiliyle göz dolduruyor...

BERRİN ZORLU
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Aylin Tahincioğlu
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
İş insanı Pelin Akın Özalp, DasDas iş birliğinde sanatseverleri ağırlayan dijital sanat müzesi, X Media Art Museum'u ziyaret etti.
Genç iş adamı Hikmet Albayrak’ın eşi Alpin Albayrak ünlü kayak merkezi Courchevel’da çocuklarıyla tatil yapıyor.
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