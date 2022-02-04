Genç iş adamı Hikmet Albayrak'ın eşi Alpin Albayrak ünlü kayak merkezi Courchevel'da çocuklarıyla tatil yapıyor.
04 Şubat 2022 Cuma
ALPİN ALBAYRAK COURCHEVEL'DE KAYAK YAPTI
OĞLU İLE BİRLİKTE TATİL YAPAN ALPİN ALBAYRAK BERABER KAYARAK STRES ATTI
ALPİN ALBAYRAK
ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
Tatilde kayak keyfi!
Genç iş adamı Hikmet Albayrak'ın eşi Alpin Albayrak ünlü kayak merkezi Courchevel'da çocuklarıyla tatil yapıyor.
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