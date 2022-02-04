Tatilde kayak keyfi!

Genç iş adamı Hikmet Albayrak'ın eşi Alpin Albayrak ünlü kayak merkezi Courchevel'da çocuklarıyla tatil yapıyor.

04 Şubat 2022 Cuma

ALPİN ALBAYRAK COURCHEVEL'DE KAYAK YAPTI

OĞLU İLE BİRLİKTE TATİL YAPAN ALPİN ALBAYRAK BERABER KAYARAK STRES ATTI

ALPİN ALBAYRAK

ALPİN ALBAYRAK

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

Tatilde kayak keyfi!

Genç iş adamı Hikmet Albayrak'ın eşi Alpin Albayrak ünlü kayak merkezi Courchevel'da çocuklarıyla tatil yapıyor.

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Tatilde kayak keyfi!

Genç iş adamı Hikmet Albayrak’ın eşi Alpin Albayrak ünlü kayak merkezi Courchevel’da çocuklarıyla tatil yapıyor.

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