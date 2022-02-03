Renkli tasarımlara özel defile...

Cengiz Aktürk ilk defilesini geçtiğimiz akşam modacı Cihan Acar ile birlikte modasever isimlerin beğenisine sundu.

03 Şubat 2022 Perşembe

ROULA HABBAB DEFİLEYİ İZLEYENLER ARASINDAYDI.

BUKET TAŞDELEN VE İNCİ GAZİOĞLU CENGİZ AKTÜRK'ÜN DEFİLESİNE KATILDI.

SERAP VE LARA SARI TASARIMLARI YAKINDAN İNCELEDİ.

TUNCAY AŞÇI

JÜLİDE ÖNENGÜT

MODACI CENGİZ AKTÜRK

CİHAN ACAR

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Renkli tasarımlara özel defile...

Cengiz Aktürk ilk defilesini geçtiğimiz akşam modacı Cihan Acar ile birlikte modasever isimlerin beğenisine sundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Renkli tasarımlara özel defile...

Cengiz Aktürk ilk defilesini geçtiğimiz akşam modacı Cihan Acar ile birlikte modasever isimlerin beğenisine sundu.

Hattat Ailesi California'da...

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat ve eşi Burcu Hattat yakın dostlarıyla California'da tatil yapıyor
Dubai'de tatil pozları...

Öznur Yakın, çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sömestr tatilini ailece geçiren Öznur-Burak Yakın çifti, bol bol fotoğraf çektirdi
Hotiç'in güzellik randevusu...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Pınar Hotiç, dudaklarını renklendirmek için Nişantaşı'nda güzellik merkezinin yolunu tuttu
Sürpriz kutlama!

Sanem Tezman yakın arkadaşı Maya Portakal Bitargil'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.