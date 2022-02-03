Renkli tasarımlara özel defile...

ROULA HABBAB DEFİLEYİ İZLEYENLER ARASINDAYDI.
ROULA HABBAB DEFİLEYİ İZLEYENLER ARASINDAYDI.
BUKET TAŞDELEN VE İNCİ GAZİOĞLU CENGİZ AKTÜRK'ÜN DEFİLESİNE KATILDI.
SERAP VE LARA SARI TASARIMLARI YAKINDAN İNCELEDİ.
TUNCAY AŞÇI
JÜLİDE ÖNENGÜT
MODACI CENGİZ AKTÜRK
CİHAN ACAR
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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