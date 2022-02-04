Megeve'de dost buluşması!

Sosyetenin tanınmış simalarından Melda Kosif ve Fulya Özkanca Fransa'nın Megeve şehrinde bir araya geldi.

04 Şubat 2022 Cuma

MELDA KOSİF VE ARKADAŞI FULYA ÖZKANCA MEGEVE'DE BİR ARAYA GELDİ.

MELDA KOSİF

GENEL

GENEL

MELDA KOSİF, FULYA ÖZKANCA

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Megeve'de dost buluşması!

Sosyetenin tanınmış simalarından Melda Kosif ve Fulya Özkanca Fransa'nın Megeve şehrinde bir araya geldi.

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