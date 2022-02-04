Sosyetenin tanınmış simalarından Melda Kosif ve Fulya Özkanca Fransa'nın Megeve şehrinde bir araya geldi.
04 Şubat 2022 Cuma
MELDA KOSİF VE ARKADAŞI FULYA ÖZKANCA MEGEVE'DE BİR ARAYA GELDİ.
MELDA KOSİF
GENEL
GENEL
MELDA KOSİF, FULYA ÖZKANCA
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Megeve'de dost buluşması!
Sosyetenin tanınmış simalarından Melda Kosif ve Fulya Özkanca Fransa'nın Megeve şehrinde bir araya geldi.
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