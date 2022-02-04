Eczacıbaşı'ndan 'Kars' manzaraları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı, Kars ve Ardahan'da çektiği kar manzaralarını sosyal medya hesabından paylaştı.

04 Şubat 2022 Cuma

BÜLENT ECZACIBAŞI KARS VE ARDAHAN'DA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

BAŞARILI İŞ İNSANI ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI HOBİ OLARAK FOTOĞRAF ÇEKİYOR.

GENEL

GENEL

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı'ndan 'Kars' manzaraları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı, Kars ve Ardahan'da çektiği kar manzaralarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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