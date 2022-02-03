Dubai'de tatil pozları...

Öznur Yakın, çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sömestr tatilini ailece geçiren Öznur-Burak Yakın çifti, bol bol fotoğraf çektirdi

03 Şubat 2022 Perşembe

ÖZNUR YAKIN

DUBAİ'YE TATİLE GİDEN ÖZNUR YAKIN ÇOCUKLARIYLA EĞLENCELİ ZAMANLAR GEÇİRDİ

ÖZNUR YAKIN

BİR MÜCEVHER MARKASININ SAHİBİ OLAN ÖZNUR YAKIN, TAKI TRENDLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR.

ÖZNUR YAKIN, İŞ İNSANI BURAK YAKIN'LA EVLİ

ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKIN

Dubai'de tatil pozları...

Öznur Yakın, çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sömestr tatilini ailece geçiren Öznur-Burak Yakın çifti, bol bol fotoğraf çektirdi

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Dubai'de tatil pozları...

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