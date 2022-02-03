Öznur Yakın, çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sömestr tatilini ailece geçiren Öznur-Burak Yakın çifti, bol bol fotoğraf çektirdi
03 Şubat 2022 Perşembe
ÖZNUR YAKIN
DUBAİ'YE TATİLE GİDEN ÖZNUR YAKIN ÇOCUKLARIYLA EĞLENCELİ ZAMANLAR GEÇİRDİ
ÖZNUR YAKIN
BİR MÜCEVHER MARKASININ SAHİBİ OLAN ÖZNUR YAKIN, TAKI TRENDLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR.
ÖZNUR YAKIN, İŞ İNSANI BURAK YAKIN'LA EVLİ
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
Dubai'de tatil pozları...
Öznur Yakın, çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sömestr tatilini ailece geçiren Öznur-Burak Yakın çifti, bol bol fotoğraf çektirdi
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