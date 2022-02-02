Sanem Tezman yakın arkadaşı Maya Portakal Bitargil'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.
02 Şubat 2022 Çarşamba
SANEM TEZMAN, MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL
SANEM TEZMAN, MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Sürpriz kutlama!
Sanem Tezman yakın arkadaşı Maya Portakal Bitargil'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.
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