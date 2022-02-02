Mete Vardar ile Burak Öztarhan, sömestr dolayısıyla kızlarını alarak
tatile gitti
02 Şubat 2022 Çarşamba
BURAK ÖZTARHAN, SÖMESTRDE KIZINI ALARAK YURTDIŞINA GİTTİ
METE VARDAR, YARIYIL TATİLİNİ KIZIYLA GEÇİRİYOR
METE VARDAR, JOLLY TUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
Babalar ve kızları...
Mete Vardar ile Burak Öztarhan, sömestr dolayısıyla kızlarını alarak
tatile gitti
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