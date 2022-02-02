Babalar ve kızları...

Mete Vardar ile Burak Öztarhan, sömestr dolayısıyla kızlarını alarak tatile gitti

02 Şubat 2022 Çarşamba

BURAK ÖZTARHAN, SÖMESTRDE KIZINI ALARAK YURTDIŞINA GİTTİ

METE VARDAR, YARIYIL TATİLİNİ KIZIYLA GEÇİRİYOR

METE VARDAR, JOLLY TUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

Babalar ve kızları...

Mete Vardar ile Burak Öztarhan, sömestr dolayısıyla kızlarını alarak tatile gitti

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Mete Vardar ile Burak Öztarhan, sömestr dolayısıyla kızlarını alarak tatile gitti
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