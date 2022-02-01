Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer Uludağ'da bir araya geldi.
01 Şubat 2022 Salı
BEYZA UYANOĞLU YAKIN DOSTU BAHAR ŞER İLE ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.
BEYZA UYANOĞLU İŞ ORTAĞI VE YAKIN ARKADAŞI NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İLE ULUDAĞ'DA HASRET GİDERDİ.
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Uludağ'da bir arada...
Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer Uludağ'da bir araya geldi.
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