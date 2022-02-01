Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, sevgilisi ASAP Rocky'den bebek beklediği ortaya çıktı.
01 Şubat 2022 Salı
33 YAŞINDAKİ DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI RİHANNA'NIN SEVGİLİSİ ASAP ROCKY'DEN BEBEK BEKLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.
SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLEN RİHANNA'NIN BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ.
RİHANNA
RİHANNA
RİHANN, ASAP ROCKY
RİHANNA
RİHANNA
RİHANNA
Bebek göründü!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, sevgilisi ASAP Rocky'den bebek beklediği ortaya çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.