Courchevel'de kayak zamanı...

Erkut Soyak ile Ayşe San, Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel'e kayağa gitti

29 Ocak 2022 Cumartesi

ERKUT SOYAK İLE AYŞE SAN, COURCHEVEL'DE KAR TATİLİNDE...

AYŞE SAN, COURCHEVEL'DE KIZ ARKADAŞLARIYLA EPEY EĞLENDİ

AYŞE SAN İLE ERKUT SOYAK, UZUN SÜREDİR BERABERLER...

YAZIN BODRUM'DA TATİL YAPAN İKİLİ, HT KULÜP OBJEKTİFİNE BÖYLE YANSIMIŞTI

ERKUT SOYAK - AYŞE SAN

ERKUT SOYAK - AYŞE SAN

ERKUT SOYAK - AYŞE SAN

Courchevel'de kayak zamanı...

Erkut Soyak ile Ayşe San, Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel'e kayağa gitti

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Courchevel'de kayak zamanı...

Erkut Soyak ile Ayşe San, Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel’e kayağa gitti
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