AYŞE SAN İLE ERKUT SOYAK, UZUN SÜREDİR BERABERLER...
YAZIN BODRUM'DA TATİL YAPAN İKİLİ, HT KULÜP OBJEKTİFİNE BÖYLE YANSIMIŞTI
ERKUT SOYAK - AYŞE SAN
ERKUT SOYAK - AYŞE SAN
ERKUT SOYAK - AYŞE SAN
Courchevel'de kayak zamanı...
Erkut Soyak ile Ayşe San, Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel'e kayağa gitti
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