İş dünyasının ünlü beyleri, klasik giyim tarzlarıyla caddelerde objektiflere yansıyor
29 Ocak 2022 Cumartesi
İŞ İNSANI FARUK SÜREN, KLASİK GİYİM TARZIYLA BİLİNİYOR
FERİT ŞAHENK
BEBEK'TE SPOR YAPAN İŞ İNSANI LEVENT KIZIL, GENELDE SPOR KOMBİNLER YAPIYOR
OSMAN ÇARMIKLI, İŞ DÜNYASININ ÖZENLİ GİYİNEN BEYLERİNDEN...
MODAYLA YAKINDAN İLGİLENEN İŞ İNSANI RALF TEZMAN GİYİM KONUSUNDA BAŞARILI TERCİHLER YAPIYOR
SERDAR BİLGİLİ
Beylerin şık cadde stilleri...
İş dünyasının ünlü beyleri, klasik giyim tarzlarıyla caddelerde objektiflere yansıyor
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